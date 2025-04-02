中央主導 花蓮震災重建首案招標

坐落花蓮市北濱與海濱街路口「花一邨社區前棟」集合住宅在去年0403地震中倒塌，國家住都中心正式啟動花蓮首件公辦都市更新案。（記者王錦義攝）

2025/04/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕坐落花蓮市北濱與海濱街路口「花一邨社區前棟」集合住宅在去年○四○三地震中倒塌，國家住都中心正式啟動花蓮首件公辦都市更新案，昨公告招標設計、監造、耐震監督及都更規劃等專業服務，此案不僅是震後首件啟動的重建案，也是花蓮首宗由中央主導的公辦都更案，即日起至廿九日開放投標。

國家住都中心啟動公辦都更

國家住都中心指出，本案採「地主自行出資、權利變換」模式，由住都中心擔任實施者，基地面積約二五八平方公尺，規劃興建一棟五層樓、共十戶RC建築，完工後全數分配予原地主，確保居民「原地安居、回家團圓」。

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本次招標內容涵蓋都市更新事業與權利變換計畫書製作、建築設計、監造作業、耐震特別監督等專業服務；另考量花蓮地震頻繁，故本案提高耐震用途設計係數，並要求建築設計需符合通用設計及住宅機能需求，打造「原地安居、回家團圓」的安心住宅環境。

開放投標設計、監造等至29日

住都中心指出，在經費方面目前一坪建造成本約廿到卅萬元，加上政府補助後，居民實際負擔可降至十幾萬元。對於一戶約卅坪的住宅，居民需自付約三百多萬元；住都中心則協助取得優惠貸款條件，減輕災民財務負擔。住都中心強調，不是用「一坪換一坪」的舊思維模式，居民相當理解重建是自己的事，政府則提供必要協助。

去年地震後，國家住都中心第一時間即配合內政部國土管理署進駐花蓮震災重建專案辦公室，並召開多次重建說明會，積極協助地主釐清相關重建課題，花一邨居民展現高度自主性，在地震後第一個月就開始籌備重建工作，獲得前棟全體所有權人百分百同意以公辦都更方式辦理災後重建。

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