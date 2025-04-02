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    清明連假首日 國5車流估7.1萬輛次

    清明連假預估國五首日南北雙向車流上看七．一萬輛次，公路局祭出搭乘國道客運享票價優惠，降低壅塞車流。（記者王峻祺攝）

    清明連假預估國五首日南北雙向車流上看七．一萬輛次，公路局祭出搭乘國道客運享票價優惠，降低壅塞車流。（記者王峻祺攝）

    2025/04/02 05:30

    預估清晨4點起南下車潮湧現 宜蘭縣內7國中小提供免費臨停

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕清明節四天連假明天登場，宜蘭縣政府交通處預估返鄉掃墓加上出遊人潮，國道五號首日南北雙向車流上看七．一萬輛次，預計清晨四點起南下就會開始湧現車潮。因應民眾停車需求，縣內七所學校也將同步提供免費臨時停車，總計二九八格車位。

    縣府交通處表示，清明連假國五車流量主要集中於三日、四日前二天，首日預估雙向將有七．一萬輛次，南下占四．二萬輛，清晨四點至下午四點車多壅塞，次日則有六．九萬輛次，以北上居多約三．五萬輛次，北上車多時段落在下午二點至深夜。

    交通處指出，五日上午九點則會陸續出現北返車潮，直至深夜緩解，雙向合計六．六萬輛次，其中北上三．七萬輛次，連假最後一天則南下順暢，北上約早上九點至晚上十點車多，計三．一萬輛次。

    推出高乘載＋匝道封閉因應

    高速公路局預計四日、五日、六日的下午一點至六點，在國五頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口實施高乘載管制；三日零點至中午十二點、四日清晨五點至中午十二點於石碇坪林南向入口，進行匝道封閉。

    台鐵加開各級列車共153班

    台鐵針對清明連假進行疏運，二日至七日全線加開各級列車總計一五三班，其中行駛經宜蘭地區有十八班，停靠宜蘭、礁溪、羅東等站。

    搭國道客運享優惠或折扣

    民眾搭乘國道客運可享平日優惠價或原票價六折，宜蘭五家客運業者適用十三條路線，持票證還有在地租賃折扣，搭乘市區公車享基本里程免費，轉乘羅東至寒溪或宜蘭轉運站至大礁溪橋的幸福巴士則免費。

    TPASS三日券299元搭到飽

    宜蘭縣府也推出TPASS短天期三日券二九九元方案，可在期限內無限次搭乘範圍包括北宜國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車，歡迎多加利用。

    宜蘭全縣約七五○個路邊停車格、逾一○○處公有路外停車場；因應遊客停車需求，連假期間開放中華、力行、竹林、南安、蘇澳、員山及憲明等七所國中小、二九八格車位免費停車。

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