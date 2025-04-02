清甜爽口 高雄「天使」洋香瓜新上市
「天使」洋香瓜新上市，批發市場首拍每公斤140元。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導祥鶴農產品生產合作社，建立「口福」瓜品牌，今年與農友種苗合作首推「天使」洋香瓜新上市，批發市場昨首拍每公斤一四○元，相當於每顆一百元，極受消費者歡迎，今年底將擴大種植十公頃，開拓瓜類市場。
祥鶴農產品生產合作社由農民組成，林麗華擔任主席長期專注瓜果栽培，種植面積超過二百公頃，更克服露天栽培，逐年增加產銷履歷驗證面積，迄今已達二百公頃。
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農業局輔導合作社取得產銷履歷為食安升級，更導入智慧農業建置田間氣象站，透過手機掌握土壤溫濕度、導電度變化，搭配示警功能提早防治，並強化種苗繁殖、品種更新及建置冷鏈包裝場等，並建立「口福」瓜品牌。
農業局也促成合作社與在地企業農友種苗合作，試種天使、金可可、楓香、安格斯等八個新品種瓜果，要為高雄找出最具特色的瓜類品種。
林麗華表示，「天使」洋香瓜最具潛力，具有白裡透橙外表，品嘗起來清甜爽口，不論外表、甜度及口感，均深具市場競爭力，預計今年底擴大種植十公頃。
農業局指出，天使洋香瓜每顆重量六百至八百公克，適合小家庭食用，昨天首度於北農批發市場拍賣。