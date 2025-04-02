日本若林藝術舞團 訪台尋根公演高雄登場

2025/04/02 05:30

〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄市與日本新潟縣佐渡市因製糖歷史締交友好城市，「若林藝術舞團」昨天攜手文府國小及龍華國小學生，以舞蹈詮釋台灣糖業發展與台日百年情誼。

舞蹈詮釋台灣糖業發展

日本佐渡若林藝術舞團訪台尋根文化親善公演《跨海舞情二○二五～糖廠的故事》，昨天在大東文藝中心登場，總統府資政謝長廷致詞表示，曾於駐日代表期間出席舞團公演，對於舞團長年推動台日交流的貢獻高度肯定，這齣《糖廠的故事》演出背後有非常深厚文化底蘊與情感，這是多方共同完成的作品，相信台日未來會有更多「善的循環」。

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文化局長王文翠指出，這次公演不僅展現高雄歷史與文化，同時邀請高雄兩所國小參與演出，盼進一步促進高雄與佐渡市的友誼。

昨天演出的上半場《糖廠的故事》，透過「跨越百年時光」、「不屈」、「未來之願」等五大主題篇章，呈現台灣製糖與日本歷史連結，帶領觀眾穿越時光感受故事；下半場《台日友好舞蹈節》融合台日文化特色，以跨領域舞蹈演出，展現兩國傳統與現代舞蹈精華。

此外，岡山區前峰國中國樂團從零開始訓練，在全國學生音樂比賽所向皆捷，今年室內絲竹樂勇闖全國四強特優，大團榮獲優等，達成二十連霸紀錄。校長楊雅心說，國樂社團同學之前幾乎未接觸過國樂，藉由密集訓練學習，短時間內能獲得佳績，相當不易。

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