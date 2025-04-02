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    首頁　>　生活

    兒童節禮物過期 新街國小回收

    2025/04/02 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區新街國小六年級今年選購螢光筆文具組為兒童節禮物，前天由各班導師發給學生，有學生家長昨向市府教育局投訴，指該螢光筆卡片上的有效日期為二○二四年十一月卅日、明顯過期，學校獲悉後已連繫廠商回收、補送處理。

    兒童節到來，桃園市按往例編列每名國小學生每人一百元經費，由各校自行決定發送禮物內容與形式，多數學校讓各年級學生票選想要的兒童節禮物，選出超商禮券、防護頭套、文具組、背包等禮物五花八門。

    由廠商補送全新螢光筆

    有家長昨日在社群平台PO文，詢問「有人也拿到過期的嗎」？「不是吃的就可以無所謂嗎」？「要送禮物真的不要這麼隨便」，引起網友熱議。

    針對兒童節禮物中螢光筆標示效期衍生疑慮一事，新街國小校長王寵銘表示，經詢問廠商並檢視證明文件，釐清是廠商誤植日期，廠商第一時間表示歉意，也說明有效日期實際為製造日期，包裝時誤植為有效日期，為維護學生權益，已提供相關證明並請學校協助更換正確標示的螢光筆。

    王寵銘說，學校已發出通知單給家長並說明處理經過，今天會全面完成回收，由廠商補送全新的螢光筆，之後會加強注意採購與驗收程序，避免發生類似情形。

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