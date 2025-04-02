龍岡米干節4/19登場 「長街宴」辦3場次

「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，簸箕飯「長街宴」首度擴大辦理3場次，邀民眾品嚐金三角美食。（記者黃政嘉攝）

2025/04/02 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕市政府觀光旅遊局舉辦的「桃園龍岡米干節」將於四月十九日登場，今年活動邁入第十五年，橫跨兩個週六、日於忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，歷年一推出就秒殺的簸箕（音同跛、雞）飯「長街宴」首度擴大辦理三場次，以辦喜事的精神，邀民眾走進龍岡，認識異域文化、品嚐金三角美食，昨起開放線上報名。

昨天起開放民眾線上報名

觀旅局指出，長街宴是少數民族哈尼族的傳統節日，為相互感恩和分享收穫的宴席，以「簸箕飯」的餐宴形式呈現，又稱手抓飯，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，活動菜色依忠貞市場當日食材調整，展現「食當季，食在地」特色，今年長街宴有四月十九、廿、二十六日三場次，每桌六人體驗價三○○○元，昨天下午二點起展開線上報名（https://www.beclass.com/rid=294fecf67da4682709be）作業，觀旅局將於十二日召開開米干節記者會進一步宣傳。

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各式特色市集攤位和體驗互動

承辦今年米干節的根深企業文化總監李福英表示，龍岡三寶包括忠貞市場美食、少數民族姑娘及異域孤軍耆老，四月廿六、廿七日有雲南民族踩街活動，廿七日晚間在忠貞新村文化園區燃起篝火，伴隨雲南少數民族的打歌表演，活動期間有各式特色市集攤位和體驗互動，如踩街、打歌、服飾體驗等，民眾也能大啖在地小吃與異國美食，透過龍岡地區的米干節活動，展現桃園多樣文化面貌。

潑水節活動調整成祈福儀式

由於緬甸發生規模七．七強震造成重大災情，觀旅局也將緬泰傳統的潑水節活動，調整成潑水祈福儀式，四月十九、廿日於雲南文化公園舉辦，由龍岡地區的三寶寺高僧進行祈福，邀請民眾以聖水洗滌身心、祈願平安。

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