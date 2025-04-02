行善慶祝兒童節 義賣助浪浪

斗六市保長國小學童到傳統市場義賣自製的鳳梨酥，以行善服務方式慶祝兒童節。（記者黃淑莉攝）

2025/04/02 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕慶祝兒童節，雲林縣四湖鄉南光國小結合英語教學課程，由學童手作龍蝦三明治及師長焗烤龍蝦為孩子加菜；台西鄉新興國小邀請藝術家到校幫全校學生速寫人像，留下珍貴童年記憶；斗六保長國小學童則到傳統市場、火車站及賣場，義賣自己做的鳳梨酥為流浪動物募款。

師長焗烤龍蝦 營養午餐加菜

保長國小以「行善服務」方式過兒童節，全校一二九名學童昨分組到斗六火車站、斗六西市場、家樂福快閃才藝表演，並義賣食農教育課程做的泡菜、鳳梨酥，小朋友大聲叫賣，獲得許多民眾響應；校長張景哲說，義賣所得將捐給台灣之心愛護動物協會，另部分學童則到社區長春食堂與長輩互動，分享自製的鳳梨酥及學校午餐廚餘飼養母雞生的雞蛋。

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藝術家速寫人像 禮物特別

台西新興國小邀請人像漫畫家米豆與油畫家田弘一到學校為全校六十五名學童速寫人像，並分享藝術創作；校長孫碧津指出，透過這次充滿藝術與溫度的行動展演，給孩子特別的禮物，又能啟發心靈。

四湖南光國小五十七名學童享用龍蝦大餐，上午孩子自己動手做龍蝦三明治當早餐，中午師長分工料理焗烤龍蝦，幫學童午餐加菜。

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