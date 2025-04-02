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    雲縣5處場館 入選全國百大文化基地

    虎尾建國眷村。（記者黃淑莉攝）

    虎尾建國眷村。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/02 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕文化部第一屆百大文化基地遴選結果出爐，雲林縣有五處文化場館從全國一千多件中脫穎而出，分別為西螺生態博物館、虎尾建國眷村、雲林記憶Cool、雲林布袋戲館及雲林故事館。縣府文化觀光處長陳璧君表示，將持續優化文化場域及經營模式，並串連中台灣文化景點，讓更多人感受雲林的文化魅力。

    西螺老街文化館升級博物館

    西螺生態博物館原為西螺延平老街文化館，財團法人螺陽文教基金會歷經兩年時間，去年底將文化館升級為博物館。

    虎尾郡役所活化為布袋戲館

    虎尾布袋戲館原為日治時期的虎尾郡役所，已有百年歷史，二○○一年登錄為歷史建築，修復後，二○○七年活化為雲林布袋戲館。

    虎尾郡守官邸變身為故事館

    虎尾故事館原為虎尾郡守官邸，是地方首長的宿舍，逾百年歷史，二○○一年登錄為歷史建築，整修後，二○○七年由雲林故事人協會進駐經營做為雲林故事館。

    雲林記憶Cool販售青創商品

    雲林記憶Cool原為虎尾登記所，二○一二年登錄為歷史建築，經營團隊台灣公益CEO協會，以販售雲林在地青年文創品、身心障礙團體產品及雲林在地特色商家的商品為主。

    虎尾建國眷村打造多元場域

    虎尾建國眷村為日治時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是臺灣少見的農村型眷村，二○一五年登錄為聚落建築群，經過多年分階段修繕，活化成為雲林眷村文化、創藝及食農教育等多元場域。

    陳璧君指出，雲林擁有豐富的歷史資源，透過活化與創新機制，讓文化資產轉化為帶動地方經濟與觀光發展的重要動能，將持續深化文化場域的營運策略，推動多元文化體驗，並與鄰近縣市合作，共同打造「濁水沃土」文化旅遊路線，讓雲林文化走向全國甚至邁向國際，帶動地方觀光發展。

    西螺生態博物館。（雲林縣文觀處提供）

    西螺生態博物館。（雲林縣文觀處提供）

    雲林布袋戲館。（雲林縣文觀處提供）

    雲林布袋戲館。（雲林縣文觀處提供）

    雲林記憶Cool。（雲林縣文觀處提供）

    雲林記憶Cool。（雲林縣文觀處提供）

    雲林故事館。（記者黃淑莉攝）

    雲林故事館。（記者黃淑莉攝）

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