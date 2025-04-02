7公尺高黃阿瑪 現身大鵬灣碼頭

大鵬灣「帆船生活節」昨揭幕點燈，其中「黃阿瑪的後宮生活」限定店及裝置藝術，立刻成為灣域吸睛中心。（記者陳彥廷攝）

2025/04/02 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）舉辦的「大鵬灣帆船生活節」，今年攜手超人氣的IP「黃阿瑪的後宮生活」聯名，七公尺高的巨型黃阿瑪與八隻Q版後宮貓咪裝置昨天在大鵬灣濱灣碼頭亮相，鵬管處歡迎全國大小朋友清明兒童節連假到大鵬灣走春、打卡，享受悠閒春日時光。

鵬管處表示，今年的「大鵬灣帆船生活節」系列活動，除了帆船主題外，特別將近年爆紅、由YouTuber志銘與狸貓紀錄八隻貓咪的「黃阿瑪的後宮生活」引入大鵬灣，七公尺高的巨型黃阿瑪昨天吸引眾人目光，現場還有限定的東港伴手禮及黃阿瑪的特色周邊商品。

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鵬管處指出，活動期間，大鵬灣假日夜間規劃市集展售及街頭藝人表演，民眾可以安排二日遊，入住大鵬灣周邊旅宿，走訪東港鎮內新開幕的王船文化館，或規劃紅樹林濕地單車慢遊、搭船遊潟湖、划獨木舟探訪濕地、體驗刺激卡丁車、大小港邊農漁體驗及東港美食探索等，好玩又好吃。

鵬管處指出，今年為配合「黃阿瑪」，特別推出友善寵物專區及適合小朋友的喵喵球池，遊客還能在夜間走訪青洲灣的「雲光島」自體發光裝置藝術，並透過手機來體驗「用光許願」，詳細活動資訊請至「二○二五大鵬灣帆船生活節」官網查詢。

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