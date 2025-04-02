恆春半島拚國旅 住宿登錄抽汽車

「恆春旅遊購GO節」獎品豐富，還有電子衣櫥、按摩椅、洗脫烘衣機、洗碗機等獎項。（記者羅欣貞攝）

2025/04/02 05:30

建城150年衝人氣 4至8月入住合作旅宿1次 獲1次抽獎機會

〔記者羅欣貞／屏東報導〕慶祝恆春建城一百五十週年，盼吸引更多旅遊人潮，屏東縣政府與屏南旅宿業者合作，本月起至八月推出「恆春旅遊購GO節」，民眾入住恆春半島合作旅宿，就有機會抽中價值八十餘萬元的汽車等大禮，縣長周春米昨天和五部將送出的汽車一起現身，宣布活動啟動。

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辦台灣祭、風域祭等活動吸客

「來恆春住一晚，就有機會抽大獎！」周春米表示，民眾只要於八月底前至恆春半島合作店家住宿，將發票或活動收據上傳指定網站即可參加抽獎，不限次數，住越多、抽獎機會多更多；為提振國旅，縣府陸續在恆春半島舉辦多項大型活動，包括台灣祭、風域祭、南國生活節、南國趴、來恆春擁抱宇宙等，現在來屏南旅遊「正當時」。

縣府交通旅遊處表示，「恆春旅遊購GO節」推出近三百項獎品，每月將抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、七十五吋電視、電子衣櫥、按摩椅各一台，還有黃金、掃地機器人等，每項價值至少五千元以上，總價值超過一千萬元，還有合作店家提供的免費住宿券。

當月完成上傳登錄 次月抽獎

民眾即日起至八月三十一日止，至枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉等活動合作店家住宿，加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，一張發票或活動收據，即享有一次抽獎機會，住越多中獎機會越高。

交旅處提醒，住宿發票或活動收據務必於住宿當月最後一日晚上十一點五十九分前至活動官網完成上傳登錄，超過時間就無法再登錄，也不具抽獎資格；主辦單位將於次月公開直播抽獎，四月住宿，五月抽獎，以此類推，當月如未中獎則不延續至次月。

清明連假住房率 突破9成

縣府表示，目前已有兩百多家旅宿業者加入活動，歡迎位於恆春半島六鄉鎮的合法旅館、民宿們，踴躍加入成為合作店家。

屏東縣民宿協會理事長余松華表示，台灣祭即將登場，清明連假住房率已突破九成接近客滿，歡迎國人多來旅遊，從不同角度欣賞恆春半島。

「恆春旅遊購GO節」為期五個月，將送出五部汽車。（記者羅欣貞攝）

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