侯友宜參訪台東 允助銷售農特產品

新北市府團隊昨天到台東「就藝會」參訪，與在地藝文團體交流，未來加強雙方藝文合作。（記者黃明堂攝）

2025/04/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕新北市長侯友宜昨天到台東參訪表演藝術創生基地、茶產業及地熱園區等，與縣長饒慶鈴共同承諾在文化、產業、綠能交流合作，達成加乘效果。侯盼兩地藝術家相互駐村，也願幫忙台東賣釋迦。

侯友宜首站參訪台東舊議會改裝的「就藝會」表演創生基地，阿美族人著傳統服飾先來迎賓舞，致贈情人袋及花環，還牽手走入就藝會，再以熱情的送賓舞，讓侯從內到外一路跳舞出去。

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饒慶鈴表示，舊議會為歷史建築改造的藝文空間，未來希望與新北共同策劃文化活動、加強藝術家的交流與作品展覽，歡迎新北藝術家到此駐村創作。侯友宜說，新北有三重一村空軍眷村文化園區、板橋放送所、四三五藝文特區等歷史性的展演空間，歡迎台東藝術家進駐，他也會鼓勵新北藝家到台東駐村。

在紅葉谷綠能溫泉園區則參訪園區從地熱的多元應用、水資源的循環，到運用在地食材製作餐點，以及在地人才的專業培訓，吸取經驗。

侯友宜說，期待雙方能在農業、原住民族或南島文化推動等相關議題上深化交流，促進地方發展，新北也願意協助台東推廣銷售釋迦、紅烏龍等優質農特產品。

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