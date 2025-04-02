台東YouBike 前30分鐘補助5元到年底

台東縣YouBike新的補助方案昨天出爐，今年底之前，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘享5元補助。 （記者黃明堂攝）

2025/04/02 05:30

2.0E電輔車前2小時費率 恢復為每半小時25元

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為持續鼓勵民眾養成低碳出行習慣，昨天宣布YouBike新的補助方案，今年底之前，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前卅分鐘享五元補助，相當於每趟直接現省五元。此外，YouBike 2.0E的費率將恢復為前兩小時內，每卅分鐘廿五元。

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目前台東縣公共自行車已增至四十二站，有人實測騎行環繞台東市區一圈僅需半小時，也有人挑戰一九七縣道騎至利吉惡地，更有網友揪團騎上海線的都蘭、山線的鹿野，展現YouBike在台東的便利性。

自去年十二月正式啟用，採行今年三月底前，前半小時免費的措施，鼓勵民眾騎乘。環保局表示，累計租借次數已突破八萬，顯示居民與遊客對綠色交通的高接受度與使用熱潮，為鼓勵更多鄉親加入綠色交通行列。新的補助方案，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前卅分鐘騎乘皆可享五元補助，讓民眾擁有更便利的綠色交通選擇。

此外，隨著熱氣球嘉年華即將到來，環保局將持續與微笑單車及相關單位優化站點配置，滿足民眾需求，提供更便捷的公共自行車服務，推動友善自行車環境，提升使用率，期盼更多市民與遊客響應低碳生活。

環保局統計截至三月下旬，台東YouBike減碳量達約一萬五千公斤，歡迎民眾多加利用，透過綠色交通方式探索城市，同時為環保盡一份心力。另外特別提醒，民眾務必加入會員後按下同意投保保險，此項保險皆為免費加保，為騎乘安全多一分保障。

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