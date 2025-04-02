新北5專業人員 獲全國績優社工

新北市5位社工獲衛生福利部表揚，吳佳芸（左起）、卓立人、社會局長李美珍、李雅涵、張誠祐、洪婉嫃。（新北市社會局提供）

2025/04/02 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部表揚全國社會工作專業人員，新北市共有五人獲獎，包含社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人獲資深敬業獎，樹鶯社福中心督導洪婉嫃獲績優社工督導獎，土城社福中心督導張誠祐、新北市家暴暨性侵害防治中心李雅涵與教育局吳佳芸都獲頒績優社工獎。

卓立人投入社會工作廿四年，表現卓越，他會深入了解個案及家庭需求，再透過輔導、團體工作與社區資源整合協助個案，曾處理父親攜幼童流浪板橋火車站的案件，他為安置父子及籌措租屋的急難救助金，與個案關係緊張甚至發生衝突，某日他騎車訪查個案時，背後突然傳來喇叭聲，「社工你還記得我嗎？我是之前在火車站的那位，現在有工作了，只是要跟你說聲謝謝，以前有對你不禮貌的地方，跟您說抱歉！」當下他備感欣慰，當時的付出及辛苦都是值得的。

請繼續往下閱讀...

洪婉嫃原任職土城社福中心，她積極推動多元服務方案，並強化社區資源整合，共同建構社會安全網，不僅陪同社工處理高風險個案，也支援重大災難。

洪婉嫃曾協助在花蓮大地震罹難的個案，一名女大學生連假期間旅行遭遇地震，父母緊張卻聯繫不上，等接獲消息時，女兒已成冰冷遺體，她陪伴女大生的父母處理喪葬事宜，該名父親事後表達由衷感謝，看見天人永隔的場景，她內心也很不捨，但更加堅定社工助人的信念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法