淡水古蹟博物館友善寵物 明起全年開放入館

新北市立淡水古蹟博物館四月三日起全年開放寵物入館，不論平日或假日，飼主皆可帶著愛寵漫遊古蹟。（記者羅國嘉攝）

2025/04/02 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭、黃子暘／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館（簡稱淡古）宣布，四月三日起擴大寵物友善政策，全年開放寵物入館，不論平日或假日，飼主皆可帶毛小孩漫遊古蹟。此外，淡水街長多田榮吉故居推出「寵物浴衣」體驗活動，即日起至四月卅日，民眾及寵物特價一百元，現場直接租借。

多田榮吉故居 體驗寵物浴衣

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，今年春節原規劃每月兩日的寵物入館日，將擴大為全年開放，飼主須遵守「寵物不落地，室內不進入」原則，可使用背袋、背巾或推車攜帶寵物，在古蹟的戶外空間參觀，維護場地清潔；四日兒童節當天下午三點至四點，積木共和國舉辦「身聲劇場─無所不擊」互動表演。

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維持寵物不落地 室內不進入

清明連假期間，淡水古蹟博物館開放時間從上午九點卅分至晚間六點，門票八十元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，新北市民、六十五歲以上及未滿十二歲國民、五十五歲以上原住民、各級學校在校生等皆免費。

文化局︰各博物館依特性開放

文化局指出，新北市多處博物館依據各館特性訂定適當的寵物入園規範，例如十三行博物館的考古公園、陽光廣場、鯨背沙丘，均開放寵物進入，陽光廣場設有友善指示牌及附有狗便袋的垃圾桶；黃金博物館及坪林茶業博物館，同樣開放寵物進入戶外公共空間，建議牽繩或以「寵物不落地」等方式同行。由於博物館展品多為珍貴文物，考量保存環境與展示安全，無法開放寵物進入。

鶯歌陶博館 醃脆梅DIY送梅甕

另外，「春遊三鶯」系列活動將在四月三日至六月一日登場，參加「甕藏春梅」醃脆梅DIY贈送限量梅甕，「梅醬DIY」可體驗梅醬製作流程，市立鶯歌陶瓷博物館與在地酒廠合作，推出《晨霧》、《初陽》梅酒。

石門區富基魚市四月三、四日推出「富基花枝一番賞」活動，至生鮮攤單筆消費滿額送抵用券，還能抽鮮凍花枝，期間提供限量炸花枝、花枝丸、花枝油飯等點心試吃。

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