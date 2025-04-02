二殯回饋金擴大範圍 北市大安區反彈

2025/04/02 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕大安區第二殯儀館（懷愛館）附近不少里長盼擴大回饋範圍及金額，殯葬管理處修正回饋金自治條例草案，將新增信義區、文山區共五個里擴大回饋金範圍，預計明年元旦上路，卻引發大安區近五十名里長強烈反彈。

依據「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」第二殯儀館則位於大安區，並相鄰文山區的興泰里、興旺里、興昌里，以及信義區的黎忠里、黎平里及黎安里。殯葬處指出，回饋各里地方經費，主要根據殯儀館前一年收入的十％為基礎，並考量人口、距離等因素，再透過權重分配會議討論決定，除了懷愛館在地里依條例規定分配廿％，一年約六百萬元，其餘各里則分配十四萬至兩百萬元不等。

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大安區昌隆里長王志剛說，回饋金原本分配範圍是二殯周邊一公里，市府公告擴大至一．二公里，不僅缺乏事前溝通，甚至無法明確說明擴大範圍的計算方式，令人懷疑是否為圖利特定里。

殯葬處長張世昌說，懷愛館自去年開始營運至今，受到影響最大仍是大安區，尤其在民俗旺日，大量前來致祭民眾及車輛，導致懷愛館前辛亥路常見塞車情形。因此即使修法調整回饋範圍，仍以保障大安區權益為前提。

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