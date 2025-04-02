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    首頁　>　生活

    北捷狂播波伽俐名曲 喇叭差有破音

    2025/04/02 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運板南線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線所有地下車站自即日起至四月三日止，每日有三個時段都會播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》。不過，許多民眾抱怨車站喇叭音質不好會破音，又播得很大聲，加上月台廣播、關門警示音等各種聲音交錯，令人很煩躁，覺得「真的很吵」。

    台北捷運公司表示，自三月廿八日中午十二時起至四月三日止，於所有地下車站廣播播放波伽利演唱歌曲。目前除接獲旅客回應聆聽聲樂使心情愉悅、搭車通勤充滿活力外，也接獲旅客對於車站廣播音量調整之反映，針對各方建議，將持續微調精進設備，並作為未來評估及改善之參考。

    另，台北捷運公司為提升電扶梯運能，縮短旅客等候時間，即日起陸續微調台北車站、市政府站等轉乘或旅客較多的車站，共計四十七座上行電扶梯運行速度，運行速度由原先每秒○．五公尺調至每秒○．六五公尺，調整後單一電扶梯尖峰時段每分鐘可多載廿二人，進一步提升效率。

    47座上行電扶梯運行速度調快

    北捷說明，本次微調四十七座上行電扶梯，將增設告示，提醒旅客「前方電扶梯速度較快，務請緊握扶手、站穩踏階」，電扶梯兩側皆可站立。北捷已參考國際軌道運輸業者電扶梯速度，新加坡與香港地鐵電扶梯，最高運轉速度約每秒○．七五公尺，均高於北捷。

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