北市公車、捷運寵物列車 獨厚狗狗免關籠

台北捷運去年限定寵物友善列車，毛小孩在車上自由散步交朋友。（資料照，記者何玉華攝）

2025/04/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕響應四月十一日國際寵物日，台北市政府只對狗友善？十二日下午在信義廣場狗狗活動區舉辦「狗狗春遊趣」活動，公車及捷運都配合活動推出「狗狗友善」專車，狗狗均可不關籠搭車，但貓咪等其他動物則須關籠，有飼主抱怨國際寵物日卻只對狗友善，不夠周延。

狗狗友善公車 須繫牽繩留置飼主腳邊

公共運輸處表示，考量寵物的穩定性及民眾接受度，北市現有十九條「狗狗友善公車」路線，提供平日兩班次、假日三班次以上的服務；搭乘「狗狗友善公車」時，只有狗狗無須裝籠，但須全程繫牽繩並採取防護措施，且須留置於腳邊管理；配合「狗狗春遊趣」活動，行經活動區的669及207兩路公車將增加班次，從原本假日共六班，增為十五班。

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捷運加發4部列車 車側、車頭加註字樣

北捷則加發四部「狗狗友善列車」，均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣，班距縮短為四十五分鐘一班，象山站最晚發車時間約下午五時十四分、淡水站最晚發車時間約五時○五分，沿途正常停靠各站，不限攜帶寵物旅客搭乘；因是加發列車，原有乘車時段並不受影響，若旅客想搭乘一般列車，可在月台等候下一班車即可。

去年舉辦寵物專車 貓犬都可不關籠

北捷去年舉辦「寵物友善列車活動」，貓犬都可以不關籠，今年調整為只有狗狗可以不關籠，讓貓咪飼主抱怨被歧視；北捷解釋，考量貓咪獨特天性，聽取民眾及獸醫師建議，認為貓咪個性獨特，在非自家私人的封閉空間中活動，容易受到驚嚇、逃脫，且有傳染疾病等重大風險，若有狀況，多半會令人措手不及。

北捷表示，若飼主想帶貓咪搭捷運，需依照一般寵物搭車規定，將貓咪放置寵物籠或寵物車內，且全程妥善包覆。「狗狗友善列車」比照「寵物車搭捷運」收費，中、小型寵物車不需另行購票，大型寵物車須購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，每張八十元，並須從第一節及最後一節車廂上車，每名購票旅客限攜帶一件。

動保處在活動現場也安排，由飼主與毛孩協力完成的狗狗趣味競賽，還有拍照打卡區，上傳照片至粉絲團還可參加抽獎活動；動保處提醒飼主，寵物出門前應備妥牽繩、背包或推車等適當防護措施。

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