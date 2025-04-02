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    0121震災修繕補助 已核撥1.7億

    「○一二一」楠西地震災區受損建物修繕補助已核撥逾一．七億餘元。（台南市府提供）

    「○一二一」楠西地震災區受損建物修繕補助已核撥逾一．七億餘元。（台南市府提供）

    2025/04/02 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕○一二一地震造成楠西等地災區房屋損壞，市府已完成現勘評估一九八四件，受理紅黃單建築物修繕補助案件七五八件，已核撥五三五件，金額逾一．七億餘元（見圖，台南市府提供）。

    南市府共受理並完成四一二二件緊急評估案件，其中，紅單五○○件、黃單一五六○件，紅黃單合計二○六○件。扣除不申請案件七十六件，已完成現勘評估一九八四件，昨日已全部寄送損壞評估報告。

    南市府工務局表示，已公告「台南市○一二一震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」，受災戶可持相關文件向公所提出申請，至今已受理紅黃單建築物修繕補助案件總計七五八件，並核定核撥五三五件，金額總計一億七一八四萬餘元，已收到損壞評估報告的受災戶，儘速至公所提出申請。

    市長黃偉哲表示，紅黃單數量多達兩千多筆，是過去震災經驗的好幾倍，撥款善款的效率也要全力加速，為此，市府相關局處進駐復原聯合臨時服務中心簡化補助流程，並協助民眾提出申請，力求在短時間內完成審核並核撥補助款，目前已順利核撥超過三成的申請案。

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