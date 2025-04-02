中央總預算刪凍 建設遭衝擊

2025/04/02 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央政府今年總預算遭立法院刪減，衝擊台南路平、曾文市政願景園區等建設，估計預估需市款挹注金額逾一四八億餘元。

中央政府今年總預算遭立法院刪減二○七六億元、凍結一三八一億元，金額為史上最高。南市主計處昨在市政會議報告指出，由於中央總預算案覆議案遭立法院否決，前贍基礎建設計畫第五期（今年度預算尚未審議，地方政府道路、路平改善及下水道建設將延宕中斷。經過評估對南市的影響，包括教育、水利、工務等共十三個局處，預估需市款挹注的金額達一四八．九九億元。

請繼續往下閱讀...

此外，財劃法修法影響台南軌道建設，包括捷運及南鐵案、永康地區鐵路立體化、新市地區鐵路立體化等，原中央補助款為二六五九億餘元，亦將爭取維持原補助比例，以免造成市庫負擔，影響其他建設推動。

市長黃偉哲表示，中央總預算遭刪減與凍結的內容，不僅不合理，還將大幅拖延行政效率。即便是凍結，等到順利進入議程排審，恐怕都已經九月，僅剩二個月的情況，對機關來說根本無法執行，更別說遭刪減的部分，一旦刪減就無法恢復，嚴重壓縮行政空間，以及民眾權益。指示相關單位製作說帖爭取市民諒解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法