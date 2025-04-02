21處觀光工廠 清明連假有好康

2025/04/02 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕兒童節、清明節連假將至，台南廿一處觀光工廠結合文化體驗、親子同樂與特色產品展售，推出系列活動暨特價、滿額贈等好康，邀遊客感受台南獨特的產業魅力。

經發局結合各大觀光工廠及其周邊景點，推出暢遊鐵道職人探索、漫步米香香氛療癒、徜徉香氣歷史尋蹤、穿梭時光知識科普、甜蜜時尚生活創藝、保健夯吉生技足跡、私藏味蕾美食樂章，以及魅力醫美世界遨遊等八大旅遊路線。

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經發局代理局長蕭富仁表示，除了八大旅遊路線，因應連假預期人潮，各家觀光工廠也精心策劃活動迎客，包括DIY手作體驗、折價優惠、滿額贈活動，讓大、小朋友都能玩得開心、收穫滿滿。

連假優惠，包括天一中藥生活化園區即日起至四月六日兒童至館內領取蓋章券，集滿四個章即可兌換限量藥草香包。瓜瓜園地瓜生態故事館四月三至五日商品區消費滿九九九元，贈瓜寶水杯帆布手提袋、地瓜冰淇淋半價。

四月三至六日萬國通路舉辦限定款式行李箱與背包快閃優惠，最低五折起，兒童節當天還有萬國童樂會YOYO家族陪小朋友同歡。虹泰水凝膠世界消費滿一五○○元贈送氣球棒或泡泡遊戲。黑橋牌香腸博物館任選脆片肉捲或牛肉乾系列兩件以上八八折。新百祿燕窩觀光工廠於四月四、五日加開「燕窩水梨雙人DIY套組」課程場次，讓親子共同完成專屬的食光饗宴。

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