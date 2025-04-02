清明連假3時段車潮 交通大隊因應

因應清明連假可能湧現掃墓人車潮，警方在墓區、納骨塔區進行交通管制與疏導。（南市交警大隊提供）

2025/04/02 05:30

整理出返鄉、出遊、賦歸不同時段車流狀況 提醒駕駛留意

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕今年清明連假四天，南市交通大隊針對台南地區的掃墓祭祖熱區與民眾可能的出遊潮地區，整理出「返鄉潮、出遊潮、賦歸潮」等不同時間階段的交通注意要點，希望讓掃墓、出遊的民眾不致被堵塞的交通掃了興。

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交通大隊表示，據過去連假經驗，整理出台南可能出現的交通狀況供駕駛人參考；連假前一日（四月二日）「返鄉潮」：以下午五時過後返鄉及下班車潮集中於仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路為尖峰，八六快速公路銜接國道一號南、北雙向，及八六快速公路銜接國道三號關廟交流道會有車流匯流車速較慢情形。

連假第一日至第三日（四月三日至五日）「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊，下午集中於各觀光景點周邊，據今年春節連假經驗，上午九時至下午一時各高速公路交流道周邊（國道一號仁德交流道文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）車流較多。

上午十一時至下午一時八六快速公路及台十九甲線銜接國道三號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的車流；在觀光區，下午二時起安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會漸湧現人（車）潮，各地停車場停車率高，提醒駕駛人提前做好停車規劃。

連假最後一日（四月六日）「賦歸潮」：車潮上午集中於各觀光景點，下午集中在各交流道周邊道路，預估下午四時起各高速公路交流道周邊（國道一號仁德交流道文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路），因應返回工作地的車流、會有車多情形。

此外，南區水交社文化園區有「FOCASA幾米馬戲樂園」，中西區海安路也有市集活動，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區。因應清明節祭祖，位於南區的崇孝塔、南山公墓周邊有三條公車路線提供服務，新營福園、南化區、六甲區、官田區、歸仁區則有免費接駁專車。

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