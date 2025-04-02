台中「旱溪媽祖遶境十八庄」 龜王、龜母祝壽

「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，廟方準備80斤的龜王祝壽。（記者陳建志攝）

2025/04/02 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕為期廿二天的「旱溪媽祖遶境十八庄」昨天進入第四天，一早從烏日五張犁（五光）起駕，抵達大里「瓦磘仔」遶庄，並在「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一晚，廟方特別準備八十斤的龜王，還有五十斤的龜母向旱溪媽祖祝壽，也祝福信徒平安延壽，今天一早將起駕繼續在大里「詹厝園」一帶遶境。

「旱溪媽祖遶境十八庄」已有二○四年歷史，農曆三月一日起駕後，將遶境東區、烏日、大里等十一個行政區、一一六里，停駕或駐駕宮廟更高達九十九座，是地方一大宗教盛事。

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樂成宮董事長何敏誠表示，昨天一早媽祖鑾轎從烏日「五張犁」起駕，抵達大里「瓦磘仔」，在附近進行遶庄祈福，許多信眾準備香案、水果膜拜，接近中午時抵達「富陽軒八卦祖師廟」，廟方舉行盛大的迎接儀式，旱溪媽祖也在這裡駐駕一晚，今天一早起駕前往大里的「詹厝園」（夏田里）。

「富陽軒八卦祖師廟」住持林裕國表示，昨天一早廟內人員就於烏日五光接駕，很感謝樂成宮的器重，因近期才從樂成宮分靈「月老星君」，希望為廣大信徒帶來平安，還有好人緣、生意緣、好姻緣。

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