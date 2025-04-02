中市幼兒園教師虐童夾手 遭解聘罰6萬

2025/04/02 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市烏日區某公立幼兒園於三月間遭投訴，指教師疑似推倒座椅，害單親家庭弱勢女童跌倒，且刻意夾女童的手等虐童案，校方召開教評會審議，決議解聘該師，且一年內不得再聘任為教師；另該師也涉有其他違規事項，相關事證已移請台中地檢署查辦。

台中市議員蕭隆澤三月間爆料說，烏日區幼兒園內一名女老師，疑似針對一名單親弱勢女童施虐，多次故意翻倒座椅，害女童摔倒，還把女童的手放在櫥櫃邊，以櫃門夾手懲罰，行徑惡劣。

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一年內不得聘為教師

教育局指出，接獲通報後，經檢視班級監視器時，發現該師於二月十四日，因兩位幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中一名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部紅腫；另調查發現，該師另在二月十二、十三日連續兩天，因幼生坐椅子時翹起來，無預警將幼生椅子翻倒，致幼生跌坐在地並大聲哭泣。

教育局三月十三日召開教保服務機構不適任人員認定委員會，建議該幼兒園應予解聘，且管制一年不得在教保服務機構任職，並裁罰六萬元，另函請學校召開教評會審議，教育局說，該校三月卅一日召開教評會後，決議解聘該師且一年不得聘任為教師。

此外，教育局指出，該師擔任幼兒園主任期間，另疑有午餐退費及幼生延長照顧服務收費未入公庫等疑義，已將事證移請地檢署偵辦。

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