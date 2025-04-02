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    《台中》兒童節嗨翻 特色遊戲場按圖索驥

    台中市中央公園飛行美樂地有卅二公尺長雙軌滑索，讓學童體驗「飛行」感覺。（中市府提供）

    台中市中央公園飛行美樂地有卅二公尺長雙軌滑索，讓學童體驗「飛行」感覺。（中市府提供）

    2025/04/02 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節與清明節四天連假將至，台中市建設局推出全新「美樂地特色遊戲場地圖攻略」，推薦多座亮點公園設施，包括中央公園飛行美樂地遊戲場有卅二公尺長雙軌滑索，馬卡龍公園有戶外最高十一公尺高溜滑梯，豬事公園有豬造型攀爬塔等，讓家長不必遠赴外縣市，在台中也能帶子女享受玩樂兒童節。

    中央公園 32米長雙軌滑索

    建設局長陳大田表示，市府推動「台中美樂地」計畫，至今已完成二二七座共融公園，公園各具特色，已成家長閒暇曬小孩的選擇；考量今年兒童節長達四天連假，設計「美樂地特色遊戲場地圖攻略」，家長假期可到各公園遊戲場踩點玩樂。

    馬卡龍公園 11米高溜滑梯

    其中，中央公園飛行美樂地遊戲場，結合飛行概念設計，包括未來飛行器特色滑梯組、卅二公尺雙軌滑索，以及卅公尺圓形滑軌等，讓學童有「飛行」感覺；北區的「豬事圓滿公園」是首座以豬為主題遊樂設施，設計有小山豬攀爬塔及豬尾巴溜滑梯，東區的「泉源交通公園」，則是台中第一座以交通教育為主題的公園，讓孩子在遊戲中學習安全知識；太平區馬卡龍公園設有全國戶外最高十一公尺高塔溜滑梯，兒童也能體驗極限挑戰的樂趣，啟用以來也吸引人氣，不少外縣市親子更是慕名而來。

    豬事公園 小山豬攀爬塔

    讓小孩放電之外，部分公園也能讓大人能放鬆，后里森林園區的搖籃特色遊戲場，有適合兒童的滑梯組、沙坑體驗區外，更設有多處的吊籃（床），大里區瑞城公園亦有大黃蜂奇幻溜滑梯，並設有三角雲梯和樹下親子休憩區，讓大人也能在舒適空間中放鬆。

    台中市豬事公園有豬造型攀爬塔及豬尾巴溜滑梯。（記者蘇孟娟攝）

    台中市豬事公園有豬造型攀爬塔及豬尾巴溜滑梯。（記者蘇孟娟攝）

    太平馬卡龍公園設有全國戶外最高十一公尺高溜滑梯。（中市府提供）

    太平馬卡龍公園設有全國戶外最高十一公尺高溜滑梯。（中市府提供）

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