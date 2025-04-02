彰縣科技執法 半年抓近3.7萬件違規

彰化新增二十五處科技執法上路半年，埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口取締件數奪冠。（警方提供）

2025/04/02 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣二十五處科技執法去年十月上路，到昨天滿半年，據縣警局交通隊統計，取締交通違規總件數三萬六八四二件，平均一天高達二○四件，國庫共進帳四五○○餘萬元，違規項目以超速高達二萬五三一件最多，取締路口則以埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口共四五五四件居冠。

交通隊統計，二十五處科技執法系統上路半年，取締前三名分別是超速二萬五三一件、不遵守標線指示八五九四件、闖紅燈七三八五件。至於前三大取締地點，則位於埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口四五五四件、二林鎮二城路六號前二八六七件、田中鎮員集路一段與大安路一段路口二八三九件。

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交通隊指出，超速違規處一二○○元至二四○○元罰鍰；不遵守標線指示處九○○元至一八○○元罰鍰；闖紅燈處一八○○元至五四○○元罰鍰。若各項違規均依最低罰計算，三萬六八四二件違規件數共為國庫進帳四五○○餘萬元。

交通隊表示，這二十五處科技執法上路半年來，路口處共發生八十八件車禍，較二○二三年同期的二七九件，大減一九一件，可見科技執法有其效果。使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

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