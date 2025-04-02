彰化桐花祭12日登場 規劃5亮點

彰化桐花祭12日登場，預計清明連假過後，下週開始就會陸續開出純白美麗的花朵。（彰縣府提供）

2025/04/02 05:30

社區推出限定餐盒 持長青卡11條路線一日遊 共享春日浪漫

〔記者張聰秋／彰化報導〕桐花祭又來了！今年邁入第廿年的彰化桐花祭，將在十二至廿七日盛大登場，縣府邀請國人一起來八卦山欣賞最美桐花。今年活動特別規劃五大亮點，讓賞花體驗更加豐富，縣府邀請民眾帶著家人朋友，一起來彰化賞桐花、品美食、玩市集，感受春天的浪漫。

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預估下週綻放 越近5月更茂盛

五大賞桐區為彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄。雖然目前花朵尚未綻放，不過，預計清明連假過後，下週開始就會陸續開出純白美麗的花朵，越接近五月，會開得更茂盛。

五大亮點，分別是彰化市福田、芬園鄉溪頭、德興社區及彰化縣貓羅溪畔客家協會，首次推出結合在地食材的社區特色餐盒，每盒一五○元；其次是今年與旅行社合作，推出「長青幸福卡賞桐一日遊」行程，十四至廿五日共十一條專屬路線，讓持有長青卡的長輩們輕鬆賞桐。

拍照上傳社群並留言 抽健康手錶

民眾到五大賞桐景點或參加兩場「桐花之夜」活動，拍下美照上傳社群並留言「美好彰化幸福桐遊」，就能兌換抽獎券，有機會帶回GARMIN健康手錶、咖啡機、帳篷、露營推拉車等好禮；亮點四為民眾參加「桐遊彰化小旅行一日遊」或平日跟團出遊，彰化線、員林線、芬園線共三條路線，填寫問卷即可獲贈五○元消費抵用券，可在活動市集使用，限量一六○○份，送完為止。亮點五為十二日桐花祭首日，到彰化市福田賞桐生態園區免費索取限量明信片，加蓋專屬紀念戳章後寄給親友，為賞花之旅留下珍貴紀念。

26、27日桐花之夜 體育場演出

此外，兩場免費的「桐花之夜」表演，廿六日十鼓擊樂團、廿七日長榮交響樂團均在彰化縣立體育場演出。活動期間也有每張廿元的一日券接駁車，十九、廿、廿六、廿七日在彰化火車站發車，沿途停靠日月山景農場、福田賞桐生態園區、螢光橋、挑水古道，每卅分鐘一班，讓遊客輕鬆上山賞桐。

每年四、五月八卦山上油桐花盛開，宛如春雪般浪漫美麗。（彰縣府提供）

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