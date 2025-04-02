南投人倫林道 推穆斯林友善遊程

林保署南投分署在人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，提供禮拜空間與友善餐飲。（林保署南投分署提供）

2025/04/02 05:30

提供禮拜空間與清真飲食 安心體驗山林與生態

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣山林生態世界聞名，也是穆斯林遊客造訪非伊斯蘭國家的前三大目的地，林保署南投分署為推廣「山林療癒」，結合在地原住民團體，在信義鄉與水里鄉交界的人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，透過規劃禮拜空間與友善餐飲，讓穆斯林能輕鬆在山林裡體驗南投壯麗景觀與生態。

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林保署南投分署表示，台灣多數穆斯林友善設施集中在城市及近郊，使得穆斯林遊客因宗教儀式與飲食需求受限，無法安心深入台灣各地體驗自然景觀。

為讓穆斯林遊客能更容易探索台灣生態，四月起南投分署攜手南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社，於人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，結合布農族文化、森林生態導覽，提供穆斯林遊客兼具宗教友善，以及自然探索的沉浸式山林旅遊體驗。

南投分署說，遊程包括布農族文化導覽，由當地解說員分享布農傳統生活，及和自然共生的智慧，可在廣闊林道進行森林靜心，並提供合適的穆斯林禮拜空間，餐飲則是布農族風味餐，烹調與食材全程使用清真標準，確保食用安心，遊程也提倡無痕山林，在維護自然環境與永續前提下，帶領遊客感受滿山綠意與自然寧靜的「山林療癒」，詳情可上臉書「丹大布農文化生態探索部落」。

合歡山花季 假日上午高承載

另外，合歡山杜鵑花季將從四月十二日至六月十五日，往年都吸引大量賞花車潮，造成台十四甲線大塞車，今年花季期間每逢假日上午六點至十一點，將實施高乘載管制，未滿三人小客車禁止通行。

林保署南投分署在人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，讓穆斯林遊客能輕鬆體驗台灣山林療癒。（林保署南投分署提供）

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