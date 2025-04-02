邊境查驗／裕毛屋進口日本米油 驗出致癌疑慮污染物

聯馥食品進口的法國「MORBIER乾酪」被檢出大腸桿菌違規，全批七．七公斤在邊境必須做退運或銷毀。（食藥暑提供）

2025/04/02 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署昨公布最新邊境查驗不合格名單，國內知名業者裕毛屋、聯馥食品進口商品雙雙出包，其中裕毛屋自日本輸入的米油，被驗出具致癌疑慮的縮水甘油脂肪酸酯超標，聯馥食品則輸入法國乾酪遭檢出大腸桿菌，違規產品在邊境被攔截，依規定必須退運或銷毀，未流入市面。

副署長林金富說明，這批「HOKUREN米油」被檢出「縮水甘油脂肪酸酯」每公斤含量達一四二八微克，超過法定上限，全批十八公斤，來源為日本北海道深川油脂工業。

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他指出，縮水甘油脂肪酸酯並非刻意添加，而是可能在加工製程中產生的污染物，我國自去年起已加強監管，偶有不合格情況，裕毛屋屬首次違規，未來將提高其油品進口抽驗比例。

聯馥法國乾酪出包

聯馥食品進口的法國「MORBIER乾酪」則被檢出五件樣品中大腸桿菌數值為四三至九三MPN/g，雖未超過單一樣本上限一百，但違反「不得超過兩件」的規定，因此也判定不合格，產品總重七．七公斤，將退運或銷毀。未來該公司乳製品進口也會加強抽驗。

日本嬰兒米餅鎘超標

林金富說，最新邊境違規名單共九批，包括三批日本嬰兒米餅與仙貝鎘超標、兩批日本草莓農藥殘留過量、中國綠豆農藥超標、印尼春捲味脆餅防腐劑不符規定等。其中日本嬰幼兒餅乾近半年報驗二八三批，就有十六批不合格，不合格率高達百分之五．七；草莓則為一三三二批中十七批農藥超標，針對上述高風險品項，食藥署已實施逐批查驗，強化食安把關。

裕毛屋進口「HOKUREN米油」，驗出縮水甘油脂肪酸酯超標，由日本北海道深川油脂工業製造，依規定退運或銷毀。 （食藥暑提供）

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