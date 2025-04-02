清明連假 「台灣觀巴」花蓮套裝遊程一折

台灣觀巴套裝行程優惠1折起。圖為台東三仙台。 （翔天國際旅行社提供）

2025/04/02 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕清明節連續假期明天開始至週日共四天。交通部觀光署組長陳榮欽表示，景點接駁公車「台灣好行」多條路線半價甚至免費，「台灣觀巴」套裝行程最低一折優惠，主題樂園也推出各種門票折扣，民眾可多加利用。

台灣好行逾74條路線半價

觀光署輔導縣市政府、國家風景區管理處開行「台灣好行」，發行一一四組多元超值套票，清明連假更有逾七十四條路線持電子票證及行動支付享半價優惠，花蓮地區四條路線也持續免費優惠。

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觀光署另輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝遊程，花蓮地區套裝遊程一折優惠，四月加碼苗栗、台中、南投、澎湖及連江地區三折優惠，其他地區則享兩人同行一人免費；價格不但優惠，也適合不想開車找停車位，或想參加舒適悠閒行程的民眾。

樂園門票折扣 國道客運票價6折

這次連假，廿家主題樂園也推出各種門票折扣，部分業者為鼓勵搭公共運輸，除提供免費接駁車方便遊客抵達園區，也推出搭乘大眾運輸享入園門票優惠活動，例如搭配「台灣好行」套票暢玩特定主題樂園。

此外，為鼓勵民眾多搭乘國道客運等大眾運輸工具，清明節連假也提供九十條國道客運路線享平日優惠或原票價六折優惠，並再提供十小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施。

為提升東部觀光，針對搭乘國道客運前往東部民眾再加碼，在指定日期四人同行一人免費，返程再抵二百元，或是可持國道客運購票證明租車再享優惠。

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