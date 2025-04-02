37項指示藥 預計明年初退出健保

37項申報率低指示藥，預計明年初可直接在藥局購買。示意圖。 （資料照，南投縣衛生局提供）

2025/04/02 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署啟動新一波「指示藥」退場作業，針對卅七項申報率低、醫師少有開立的藥品，像是感冒緩解藥、便秘藥、保肝藥、止痛藥等常見成藥，函請相關醫藥學會徵詢意見，回覆期已截止，最快六月送入健保藥品共擬會審議，通過後八月就能上路，給予半年緩衝期，預計明年初正式退場。

免處方 可直接在藥局購買

「指示藥」無需醫師處方，可直接在藥局購買，依「全民健康保險法」第五十一條，這類藥品原則上不在健保給付範圍，但早期為便利民眾，健保仍納入部分藥品，近年健保署分階段檢討，目前已從原本二五一八項減至七七一項。

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副署長龐一鳴昨指出，這卅七項藥品多數近一年幾乎無人使用，有的甚至全國僅一、兩名醫師仍在開立，使用最多的藥也僅約一二○位醫師開過，主要為保肝藥與抗過敏藥。雖依規定指示藥本不應由健保負擔，但目前健保仍給付七七一項此類藥品，每年使用人數高達一千九百萬人，幾乎全民都會接觸，儘管整體費用不高，但牽涉醫師處方習慣與病人期待，退場需審慎處理。

龐一鳴說，過去經驗顯示部分藥品退場後，病人轉用健保內處方藥反而提高支出；也有人選擇自費購藥，讓健保壓力減輕，將持續蒐集意見、循序漸進推動。

2批喇叭牌正露糖衣錠回收

此外，食藥署昨發布最新藥品回收訊息，「喇叭牌正露糖衣錠」兩批藥品因藥錠碎裂及主成分含量不足，回收「41RF2」與「BS0029」兩批號，合計約六十八萬錠。廠商台灣大幸藥品三月主動通報，須在四月廿五日前完成回收並提交報告，否則將依藥事法裁罰，其餘批號未受影響，市面也有其他止瀉藥可替代。

食藥署發布最新回收訊息，民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」有兩個批號出現品質瑕疵，合計68萬錠啟動緊急回收。 （取自食藥署藥品仿單查詢平台）

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