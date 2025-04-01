北市4處社宅千餘戶 14日前招租

2025/04/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心昨公告文山區興隆社宅A區、樟新水岸社宅、南港區經貿社宅及信義區六張犁社宅一、二區，總計一二六一戶招租，是住都中心接管社宅以來戶數最多的一次，即日起至四月十四日下午五時止，開放申請。

住都中心指出，即日起受理四處共一二六一戶社宅申請，包括興隆社宅A區三百戶、樟新水岸社宅一七七戶、經貿社宅一一○戶、六張犁社宅一、二區六七四戶，分別提供套房型、一房型、二房型及三房型，供在地區里戶、設籍市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市於北市就學、就業戶，將先抽籤後審查，合格者依序配租。

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住都中心表示，若以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，由社會局認定、審核及建立候補名單；社宅的租金（含管理費）已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

住都中心說明申請資格：已成年的中華民國國民，設籍北市、或未設籍但在北市就學、就業，若以特殊身分申請須在北市設籍；人口數符合社宅房型規定，家庭成員在北市、新北市、基隆市或桃園市無自有住宅，以及家庭年收入低於一八○萬元，且總額分配於家庭成員平均每人每月低於七萬一三二七元。符合資格民眾可透過網路、郵寄或現場臨櫃申請。

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