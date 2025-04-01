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    首頁　>　生活

    台北大巨蛋漏水未解 男高音波伽利4日開唱

    2025/04/01 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕連日的冷空氣又下大雨，台北大巨蛋在中職例行賽時又發生漏水狀況，而享譽國際的「上帝美聲」義大利知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），四月四日將在台北大巨蛋開唱，讓人擔憂；台北市長蔣萬安昨表示，要持續追蹤遠雄對於整體場館後續的巡檢及整體場館的維護。

    四月四日將在台北大巨蛋開唱的義大利知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），暌違十年再訪台灣，他是首位登上台北大巨蛋的西洋歌手；但中華職棒例行賽上月廿九日舉辦開幕賽，隔天在台北大巨蛋進行統一獅對中信兄弟賽事，就有球迷在社群平台發布影片，指大巨蛋天花板不斷有水珠滴下，質疑大巨蛋還在漏水。

    蔣萬安昨出席「鮮奶週報─生生喝鮮奶」政策說明會前受訪表示，體育局已回報此事，並在民眾反映後，即刻聯繫遠雄，要求遠雄查明並改善，也對觀眾提供即時更換座椅及消費補償。他也已要求體育局持續追蹤遠雄，確保場館後續的巡檢及維護；體育局表示，將請遠雄說明後再評估是否開罰。

    大巨蛋自二○二三年底啟用後，每逢大雨就傳出漏水情況，遠雄巨蛋公司承諾在去年十月底前完成全面改善，若未改善，體育局將依契約每天開罰十萬元、最高三百萬元，結果漏水問題仍未解，體育局在去年十一月兩度依契約回溯開罰，累計共一九○萬元。

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