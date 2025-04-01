徐巧芯座車闖河濱單車道 北市府開罰

2025/04/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部上月卅日在麥帥一橋下舉辦政策說明會，參加民眾、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等多人，都是徒步進入河濱公園會場，惟獨立委徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地，台北市長蔣萬安昨受訪表示，依相關規定，該怎麼辦就怎麼辦；水利處與松山警分局均已確認違規，將分別開罰。

3年前違停紅線 嗆警輿論發酵

徐巧芯爭議事件不少，其中早在二○二二年五月就曾發生車輛違停疑似施壓警方事件，鬧得沸沸揚揚；當時她與先生在光復南路巷弄用餐，將車輛違規停在紅線上，有員警上前開單時，徐巧芯便衝出表示，「不是都先勸導，怎麼變成直接開單？」員警雖未開單，但相關訊息在網路發酵，徐巧芯的言行被質疑是施壓撤銷罰單，事後她對違停一事致歉，但強調沒有要求員警不能開單，最後以補開九百元罰單落幕。

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針對這次座車違規開入河濱單車道，記者當天第一時間詢問徐巧芯時，她表示，「開進來就開走」，並說經常在麥帥一橋下辦活動，對活動現場很熟悉，來過很多次；但直到活動結束，車輛仍停在橋下空地。

徐指非駕駛人 昨表達歉意

徐巧芯昨天針對此事說明，車子並非她駕駛，並不清楚那條路是不能開的；第一時間確實以為車已經開走；她表達歉意說，有違規就開罰，會依照市府法令。

水利處、警局確認違規 將分別開罰

水利處表示，已將相關事證移請警察局依「道路交通管理處罰條例」查辦中，另該車輛違規停放於河濱公園的行為，待相關舉證文書資料備齊，依「台北市公園管理自治條例」第十一條第一項第四款進行裁罰，裁罰額度一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。

台北市松山警分局指出，經與水利處確認後，該車輛確認沒有申請通行證，已依違反「道路交通管理處罰條例」第四十五條第一項第十六款，開罰車主六百元。

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