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    首頁　>　生活

    鶯歌、林口及八里 436汽車格納入收費

    2025/04/01 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕鶯歌區中正二路、林口區工四路、工五路、工八路及八里區龍米路一、二段，路側遭車輛長期停放占用，前述路段共有四三六格公有路邊汽車位，即日起收費管理；此外，中和區大仁段平面停車場今天起開放停車，包含汽機車及大型重機車合計卅六個車位。

    交通局停車營運科長許芫綺指出，鶯歌區中正二路及八里區龍米路一、二段部分路段路側，常有居民陳情遭固定車輛久停占用，衍生停車糾紛，會勘後增設二二九個路邊汽車格，收費時間週一至週五上午七點至晚上六點，鶯歌區中正二路每次卅元、四小時開單一次；八里區龍米路一、二段每次六十元。

    許芫綺提到，為了提高林口區產業園區路邊停車格周轉率，二○七格汽車位即日起收費管理，週一至週五上午八點至晚上六點，每半小時十元。

    交通局停車管理科代理科長王昶閔說，大仁段平面停車場位於大仁街與大勇街四十六巷交叉口，距離捷運環狀線景平站步行約五分鐘，附近多為住宅區且鄰近大勇街市場，人潮及車流眾多，加上當地反映較多大型重機停車需求，利用閒置用地劃設四格汽車位、廿四格機車位、八格大型重機車位。

    王昶閔補充，汽車及大型重機臨停平日每小時廿元、假日每小時四十元，大型重機月票一千五百元；機車臨停當日每次十元、月票二百元，場內導入智慧停管設備，車輛可以快速進出場，減少排隊等候。

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