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    首頁　>　生活

    新北高中職生 可線上修美國DBU大學課程

    2025/04/01 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局昨日與美國達拉斯浸會大學（DBU）簽署合作備忘錄（MOU），即日起開放全市公私立高中職學生申請線上修讀DBU的十門課程，共計卅學分，學生只要具備英語能力雅思五分以上，即可申請此計畫，免出國線上預修DBU大學學分。

    教育局長張明文指出，此次合作案DBU的十門課程共計卅學分，未來申請入學時，學分數將獲得全數認可，多數德州的大學也會檢視科目和學校課程一致性予以認可；計畫內容包含強化學生英語力及國際暑期課程，協助未達雅思五分以上條件的學生加強語言能力，並開放暑期實體課程，拓展國際文化視野。此外，新北市教師有機會赴DBU進修，或透過遠距課程學習創新教學，提升專業知能。

    DBU副校長Randy表示，DBU位於美國德州達拉斯，著重商業管理、教育學術研究及全球領導力課程，強調小班教學及領導力培養，重視學生品格涵養，對國際學生友善。

    辭修高中董事長陳宇慷說，辭修高中今年一月開始與DBU合作，未來將協助建立修課平台，幫助新北市學生順利修讀線上預修課程，如想了解計畫內容，可洽詢辭修高中楊心寧老師。

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