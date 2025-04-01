新北加碼5億 校園電腦升級AI

新北市今年規劃斥資5億元逐步更新AI電腦，提升使用效能，升級智慧教室；圖為板橋區江翠國小師生上課畫面。（記者董冠怡攝）

2025/04/01 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市六年累積挹注近卅億元，推動班班有智慧電視、偏鄉生生有平板及建置校園光纖網絡，打造智慧教室。市長侯友宜表示，已將校園通APP結合物聯網，導入人工智慧（AI）助教「小通」，協助線上點名、電子邀請卡及聯絡簿發送等功能，建構親師生及家長的學習平台，市府預計再投入五億元，逐年汰換班級電腦為「AI電腦」。

侯友宜昨天視察板橋區江翠國小智慧教學成果指出，六年來先後斥資十三億元建置一萬四千台智慧電視、十三．八億元採購十一萬二千台平板、二．四億元設置一萬八千個基地台與高速光纖，合計投入廿九．二億元。因應AI技術帶動新型態教學方式，規劃再斥資五億元更新AI電腦，提升使用效能，升級智慧教室。

請繼續往下閱讀...

AI助教 協助線上點名、聯絡簿發送

市府教育局長張明文表示，AI智慧教室讓教師靈活運用平板、智慧電視與AI平台，包含備課、一鍵推播及多元學習模式，提升備課效率與上課專注度。隨著數位設備更新升級，學生不再只是坐著聽課，還能透過平板及教學軟體即時分享想法，討論課程的內容。

江翠國小五年級學生張宇勛說，以前聯絡簿都抄很久、註記很多提醒事項，漏寫作業隔天還要補，占用下課時間，有了AI工具，可把作業通知直接從校園通APP推播給父母，非常方便。

智慧教室 提升備課效率與上課專注度

市議員劉美芳提醒，現今學生習慣使用平板和電腦，家長不免擔心使用3C產品時間過長、用眼過度可能影響視力，改善教學環境之餘，建議衛生局、教育局加強宣導視力保健。

江翠國小校長柯志賢、石碇區永定國小校長吳彥德認為，教師透過新的科技工具，可以了解並協助補強孩子的弱點，強化學童優勢，提升教學成效和學習效率，讓親師之間溝通無障礙，是未來需要努力方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法