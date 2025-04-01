清明連假 雙北兒童免費搭捷運、輕軌

民眾可搭乘淡海輕軌前往淡水漁人碼頭。 （記者賴筱桐攝）

2025/04/01 05:30

持兒童卡或數位學生證 北捷、環狀線、淡海、安坑輕軌不限次數

〔記者賴筱桐、陳奕劭、吳正庭／綜合報導〕清明節連續假期將至，為鼓勵家庭搭乘大眾運輸出遊，新北捷運公司營運的環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌，四月三日至四月六日推出兒童免費搭乘活動，凡六歲以上、未滿十二歲兒童皆符合資格，不限設籍新北市；台北捷運公司同步推出優惠方案，持雙北市的兒童卡或國小數位學生證，搭乘北捷也免費。

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外縣市兒童可兌換輕軌一日票

新北捷運公司總經理吳國濟指出，四月三日起至四月六日連假期間，凡六歲以上、未滿十二歲兒童，只要持「新北市兒童卡」、「台北市國小數位學生證」或「台北市兒童優惠卡」，即可免費搭乘台北捷運各路線、淡海輕軌與安坑輕軌。

吳國濟表示，優惠活動不限雙北地區兒童，外縣市兒童只要出示健保卡、戶口名簿或可證明年齡的證件，可分別在淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09與環狀線Y08十四張站，兌換輕軌一日票一張。

新北捷運公司介紹，環狀線與安坑輕軌十四張站鄰近十四張歷史公園，設置多層遊戲塔、溜滑梯及水圳遊戲區；Y19幸福站近頭前運動公園，有寬廣草坪與共融遊戲場；淡海輕軌全線設計幾米公共藝術，沿線景點包括V09濱海沙崙站的淡水新市鎮溪畔公園、V10淡海新市鎮站的淡水公二三共融公園、V26淡水漁人碼頭站的幾米溜溜帽遊樂場；搭乘安坑輕軌可前往陽光運動公園、黑熊主題吉安公園。

觀光工廠、博物館推出好康折扣

另外，新北市多家觀光工廠針對兒童節推出DIY、滿額送好禮等優惠，「聖瑪莉丹麥麵包莊園」有北歐風格的美拍場景、VR麵包製程體驗及親子樂園，四月五日舉辦「青林甜甜說故事」，推出「螺旋麵包黏土趣味手作教學」。

「許新旺陶瓷紀念博物館」四月三日至六日推出「彩繪陶體驗課程」，優惠價七九九元，需線上預約；十二歲以下兒童四月三日至六日造訪「維格餅家鳳梨酥夢工場」，報名鳳梨酥DIY享免門票優惠，一般遊客購票入場送可愛公仔文件夾；十二歲以下兒童四月期間造訪「阮的肉干產業概念館」，憑證件消費可獲得一份「筷樂小物」。

另外，金門有「摩西分海」美景的建功嶼，是昔日的軍方據點，因設施老舊，縣府今天起至六月卅日「封島」維修並暫停開放，但周邊的鄭成功石像等景點仍可參觀。

為鼓勵家庭搭乘大眾運輸出遊，清明連假兒童享免費搭捷運、輕軌優惠。（記者賴筱桐攝）

清明連假期間，六歲以上、十二歲以下兒童可免費搭乘台北捷運、淡海輕軌、安坑輕軌。（記者賴筱桐攝）

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