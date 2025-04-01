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    恆春捕獲超大石斑 重127公斤

    恆春外海近日有漁民捕獲一隻重達一百二十七公斤、近一百七十公分長的超級龍膽石斑。（黃姓民眾提供）

    恆春外海近日有漁民捕獲一隻重達一百二十七公斤、近一百七十公分長的超級龍膽石斑。（黃姓民眾提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春外海近日有漁民捕獲一尾重達一百二十七公斤、近一百七十公分長的超級龍膽石斑，十分罕見；這尾身價不凡大魚，讓漁民喜迎意外之財。

    去年二月，小琉球洪姓漁民出海釣土魠魚，意外鉤上一尾重逾一百公斤龍膽石斑，吸引當地海產店業者搶購，最終以六萬多元高價賣出；當時養殖業者推測，該大石斑魚可能是八八風災（莫拉克颱風）時，因養殖池溢堤流失的「漏網之魚」，在野外茁壯成長。

    最近這尾在恆春海域捕獲的超大龍膽石斑，吸引大批民眾圍觀民眾；「十幾年沒看過這麼大的石斑魚」捕獲的陳姓船長說，這尾大魚幾乎塞滿漁船甲板，希望能賣得好價錢。消息傳開後，讓不少魚販及海產店業者感興趣，粗估市值有機會破八萬元。

    有專家表示，龍膽石斑若養殖要長到一百公斤，大約要三十年，野外因食物鏈不穩定，生長速度難預測，該尾大石斑有可能是風災從養殖魚塭流出在野外成長的倖存者。

    龍膽石斑，又稱巨大石斑魚，是全球最大石斑魚種之一，成體可達近三公尺、重逾四百公斤，棲地主要在珊瑚礁與深礁區，以魚類、甲殼類為食。

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