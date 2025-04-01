流蘇花爆開 彰市八卦山飄「四月雪」

彰化八卦山體育場周邊的流蘇樹滿開，雪白花朵像羽毛一樣鋪滿枝頭，宛如春天飄雪。（記者張聰秋攝）

2025/04/01 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市八卦山上體育場與體育館廣場旁一整排流蘇樹，正值花期，枝頭開滿雪白花朵，細長花瓣像羽毛般輕柔，覆蓋整棵樹，猶如春天飄下「四月雪」。不少民眾紛紛來賞花、拍照，直呼太美了。

有民眾表示，提到八卦山花況，「四月雪」的流蘇花先盛開，整棵樹開得滿滿，即使天氣陰沉，拍起照來依然夢幻，隨手一拍就像明信片。

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彰化市陳姓民眾經常到八卦山運動，對周邊景觀的變化很有感。她說，原本這一帶種的是大葉南洋杉，樹形雖高，但不會開花，葉子又容易掉，遇到颱風甚至可能砸車、影響行人。大約兩年前，多數南洋杉改種成流蘇樹，去年花況普通，今年開得特別好，遠看像蓋上一層白雪，近看更驚艷。

連日來，不少上山運動或到環保局洽公的民眾經過健興路時都忍不住多看幾眼，有人拍照、有人錄影，還有人乾脆坐下來欣賞花景，被眼前這片季節限定的春雪治癒，心情也跟著變好了。

流蘇花的花期一般在每年三月底到四月中旬，綻放時整樹雪白，因此又被冠上「四月雪」花，縣府邀請民眾把握時間上山賞花，感受春天限定的自然美景。

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