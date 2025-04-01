便利路邊停車繳費 員林將設5收費機

員林市即將有5台自動收費機，停在公有停車位的車主可以就近繳費。（記者顏宏駿攝）

2025/04/01 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市將成為彰化縣首座擁有「公共」停車收費機的城市，催生這項便民措施的關鍵，竟是前年底市公所設置一二四支「智慧停車柱」，因為該停車柱只有查詢，沒有收費、扣款功能，被喻為「智『障』停車柱」，公所與委託收費公司議約時，要求增設五部自動收費機，便利市區一一○○多個公有停車位的車主就近繳費，不用跑超商。

機台感應停車單據便可繳費

前年底員林市率先啟用「智慧停車柱」，透過鏡頭感應車牌，記錄停車時間及費用，令市民傻眼的是，號稱「智慧」卻不能立即繳費，車主只能查詢，再到超商印單、繳費，並沒有比人力收費更簡便，因此被稱為「智『障』停車柱」。

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市公所與收費公司議新約，要求比照私人停車場收費方式，在市區設置五台自動收費機。公所表示，目前五個自動收費機設置地點仍在評估，原則上會設在停車使用率最高的五個熱點，裝置計畫最快在四月展開，機台裝設完成後，人力收費仍持續，民眾只要拿停車單據到機台感應便可完成繳費。

交通處：評估是否全縣推廣

不過此措施雖便民，縣府卻未積極推動。縣府交通處指出，目前繳納路邊停車費方式多元，雖然仍以超商繳費居多，但近年使用電信、APP綁定的車主大幅增加，員林市與委託收費公司合作，試辦現場自動收費機，將觀察使用情況，再評估是否推廣到其它鄉鎮市。

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