彰化去年紙錢集中燒1583噸 空污大減95%

環保金紙已成了環保祭祀下必要的改變。（記者張聰秋攝）

2025/04/01 05:30

記者張聰秋／專題報導

彰化縣近年積極推動環保祭祀，自二○二○年起，集中焚燒量從一二一六噸一路攀升，二○二二年突破一四○○噸，二○二四年更寫下一五八三噸新高。環保局分析，關鍵在於宮廟和民眾配合度提高，逐漸改變傳統習慣。

環保局LINE預約 近兩年逾千次

許多宮廟發現，由環保局統一清運紙錢，不僅省下金爐維修與人力，還更方便，因此更願意配合。社區大樓及企業也紛紛響應，使環保局的LINE預約服務近兩年超過千次，帶動紙錢集中處理量創新高。

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環保局空品科指出，以去年集中送至溪州焚化爐處理約一五八三．三二公噸紙錢為例，若直接焚燒，將排放PM10約四．九四公噸、PM2.5約四．三五公噸、氮氧化物約一．一○公噸、一氧化碳約四八．四五公噸，透過焚化爐設施處理，可大幅減少約九十五％空氣污染。

另一方面，彰化縣推廣「以功代金」，鼓勵以捐款取代燒紙錢，並結合中元節環保祭祀活動、超商合作與社福團體推廣，讓捐款金額自二○二二年起，從五．四萬元成長至去年的廿一萬元。今年更推出捐款滿三百元贈限量「芬園水粉」的快閃活動。

減緩衝擊 金香店改售環保金紙

彰化市一位張姓金香店老闆表示，近幾年來已開始轉向販售環保金紙，透過高單價的環保商品或相關周邊，維持營業額，盼能減緩政策帶來的衝擊。

民眾指出，環保金紙價格約是傳統金紙的二至三倍，以往一份大壽金只要廿元，改用環保金紙後變成四○元，許多人選擇捐款代替焚燒，認為這樣更具意義，對祖先與社會都是好事。

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