《新竹》台知竹科三期銜接闢路 擬選費用最低方案

竹北高鐵特定區與新竹市區及竹科間往來僅依賴縣道117線（如圖）、高鐵橋下道路疏運，尖峰時段常壅塞。（記者廖雪茹攝）

2025/04/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣府提出台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區）、新竹科學園區三期（簡稱竹科三期）銜接道路新闢工程，包括新建一座跨頭前溪的「科技大橋」，以因應未來兩區開發衍生車流量，而造成現今南北向的縣道一一七線與高鐵橋下道路的交通負荷更加沈重，經工務處研擬三個路線方案綜合評估，初步將以建設費用最低及用地取得成本最低的方案為方向。

已召開可行性研究地方說明會

工務處表示，竹北高鐵特定區與新竹市區及竹科間往來頻繁，現僅依賴縣道一一七線、高鐵橋下道路疏運，尖峰時段經常性交通壅塞，未來台知園區和竹科三期開發，將加劇南北幹道交通負荷，亟須改善南北向連繫路網，因此縣府提出銜接道路新闢工程案，日前已召開可行性研究地方說明會。

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路線最短最直接 拆遷建物最少

經考量相關因素及限制條件，研擬三個路線方案，起點都北起台知園區，並與台六十八線橫交（以匝道銜接或跨越）。工務處說，其中方案B的路線最短最直接，拆遷建物最少，用地取得費用最低，工程難度及費用較低；不過，須行經部分既有高鐵橋下道路及中興路，從台知園區行駛至竹科三期的距離較長；但綜合分析比較後，初步建議以此方案為方向。

北起台知園區 南至公道五路

工程建議佈設雙向各兩個快車道、一個慢車道、設施帶及共用道，路幅卅公尺。方案B路線北起台知園區內主要道路，南銜接至公道五路（工研路口東側約四五○公尺處），全長一八九九公尺，高架橋梁七八○公尺，徵收面積三萬一三四五平方公尺，拆遷建物一棟，工程經費廿六．七五億元，用地及拆遷補償費五．五五億，合計卅二．三億。

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