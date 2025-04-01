《新竹》兒童節連假 竹市推山湖海遊程

「新竹山湖海」遊程，民眾可到青草湖享受湖畔寧靜時光，並體驗SUP立槳與踩天鵝船。（市府提供）

2025/04/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清明兒童連假將至，新竹市擁有歷史悠久古蹟、熱鬧商圈，新竹市府推出城市景點新攻略，規劃兩天一夜「新竹山湖海」遊程，暢遊十八尖山登山步道、青草湖、十七公里海岸線、魚鱗天梯等著名觀光景點，另外，民眾也可多利用市府去年推出的「新竹觀光巴士」，體驗舊城區歷史古蹟、熱鬧商圈、兒童遊藝節，歡迎民眾來新竹住一晚。

市府指出，「新竹觀光巴士」串聯舊城區各大歷史文化景點，民眾可前往全台規模最大、擁有超過兩百年歷史的都城隍廟祈福，品嚐廟口商圈的在地特色小吃，或漫步到東門市場，挖掘新竹隱藏版美食與特色店家。

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連假期間市府推薦「新竹山湖海」遊程，建議民眾清晨可從十八尖山出發，欣賞沿途豐富的自然生態。午後民眾可轉往青草湖，享受湖畔寧靜時光，除了步行與騎乘單車，還能體驗SUP立槳與踩天鵝船。第二天來到十七公里海岸線，沿著自行車道迎風騎行，欣賞海港風光、在魚鱗天梯駐足，欣賞波濤壯闊的海天一色，最後到波光市集大啖新鮮海味與特色美食。

另外，今年市府與國賓、福華等八家旅宿業者推出合作方案，於指定期間入住合作旅宿，可獲限量文創品兌換券，於兒藝節期間至孔廟廣場服務台兌換「吉祥物皮卡限量宣導品」。除了兌換券外，入住旅宿還可參加抽獎，六日閉幕日將抽出幸運民眾，可獲得住宿券、餐券等。

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