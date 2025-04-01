《苗栗》全國獨有 苗栗鐵馬進香4/26啟程

苗栗市鐵馬進香，重現半世紀以前苗栗民眾和青年騎自行車從苗栗天后宮往返北港朝天宮的進香風情。（記者彭健禮攝）

2025/04/01 05:30

苗市天后宮往返北港朝天宮 今年新增選手之夜、回鑾迎媽祖、迎駕晚會

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所二○一八年首度推出「復刻版」鐵馬進香，重現半世紀以前苗栗縣民和青年騎自行車從苗栗市天后宮往返雲林縣北港鎮朝天宮的進香風情，今年將於四月廿六日啟程，四月一日起受理報名。市公所表示，今年另新增「選手之夜」、「回鑾迎媽祖」與「迎駕晚會」，邀請鄉親共襄盛舉。

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8年前推出「復刻版」

苗栗市公所昨為活動宣傳，副縣長邱俐俐等人出席；市長余文忠表示，苗栗鐵馬進香，是全國獨有的宗教活動，公所八年來結合自行車運動延續，成為一項融合信仰、文化與運動的活動，廣受民眾歡迎，今年則於啟程前、回鑾後新增相關活動，擴大市民參與。

今年鐵馬進香於四月廿六日從苗栗天后宮啟程出發前往雲林縣北港鎮朝天宮，四月廿七日回鑾。四月廿五日晚間將在苗栗縣政府前廣場舉辦「選手之夜」，安排在地藝文表演、文化市集、鑽轎底等活動；廿七日下午於進香鐵馬車隊進入苗栗市路段後，開放民眾加入陪伴媽祖回鑾；並於苗縣府廣場安排地方設壇接駕，辦理「迎駕晚會」，安排傳統鼓陣及文藝表演，護駕媽祖回天后宮安座。

4/1起受理網路報名

市公所表示，今年鐵馬進香活動報名項目分「全程組」三百名額、「迎駕組」一百名額；「迎駕組」由微笑單車公司贊助，免費提供一百輛YouBike電輔車騎乘；四月一日起受理網路報名，活動報名簡章請上台灣鐵人運動協會或苗栗市公所官網查詢。

六十多年前，苗栗居民騎自行車前往北港進香，當年許多公路未曾開闢，甚至是石子路，騎自行車往返一路充滿艱辛的挑戰，成為老一輩鄉親心中永難忘懷的回憶；苗栗市公所復刻版鐵馬進香，讓民眾在現代交通便利之下，仍能延續過去那份對媽祖的虔誠與信仰。

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