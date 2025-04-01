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    推動人本交通新文化 市府祭抽獎

    「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導，實體活動透過歌舞劇於校園巡演，深化學生的交通安全意識。（記者王姝琇攝）

    「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導，實體活動透過歌舞劇於校園巡演，深化學生的交通安全意識。（記者王姝琇攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市推出「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導活動，期以實體、線上學習雙軌並行，營造台南交通新文化，廣邀市民朋友共同響應，將道安知識落實於日常。

    透過實體、線上學習雙軌並行 

    市長黃偉哲昨日出席「府城有禮．人本交通新文化」宣傳活動，他強調，交通安全是每個人都應該關心的議題，學生們透過各種管道了解許多道安知識，但最重要的是「知道一定要做到」。交通局長王銘德說，系列宣導活動透過實體、線上學習雙軌並行，讓「以人為本」理念從小扎根；即起至六月卅日祭出「人本交通共學習．府城有禮獎送您」抽獎活動，最大獎為電動機車。

    實體學習將透過歌舞劇於校園巡演，編撰劇本與繪本邀請台南市交通安全教育輔導團資深校長指導，首波鎖定台南市卅所通學步道建置學校，並改編劇本製作適合兒童閱讀的繪本，預計發送八百本至圖書館與校園，搭配說故事志工推廣，另有祖孫共讀、夜市巡迴、交通特派員等活動。

    線上學習透過活動官網進行，網頁提供三大學習主題，包括常見用路觀念解析、人本交通設施小知識及道安知識挑戰。完成任一主題並填寫問卷，即可獲得一次抽獎機會，最大獎為電動機車。

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