芒果著果率差 清明後決定是否救助

芒果受到氣候影響，早花及二期花著果情形不佳。（記者劉婉君攝）

2025/04/01 05:30

時冷時熱、溫差大所致 農業部長陳駿季勘災 將開專家會議討論

〔記者劉婉君／台南報導〕台南為芒果重要產區，今年花況雖然茂盛，但受到氣候影響，時熱時冷、日夜溫差大，著果率不佳，還有不少「空包彈」。農業部長陳駿季昨天南下與農民座談，強調清明節過後就會召開專家會議，一旦認定符合天然災害救助，預計二週內可公告。

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50幾年來最嚴重 結果很多空包彈

南化區農會理事長黃永福表示，近期氣溫不是熱就是冷，溫差太大，雖然花開得很漂亮，卻幾乎沒有著果，早花、二期花情形嚴重，三期花也不樂觀，「管理芒果園五十幾年，不曾像今年這麼嚴重」。

南化果樹產銷班第廿三班班長張輝隆說，關山里白天有時高溫達卅五度，夜裡溫度只剩三、五度，溫差太大，導致芒果不著果。楠西區也有農民反映，有些雖然結果，但許多都是空包彈。

立委郭國文、林俊憲昨邀陳駿季與農糧署南區分署長陳立儀等人到南化區與農民座談，並至玉井、楠西區勘災。

陳立儀表示，台南芒果因低溫導致花期延長一至二週，整體開花率達八至九成，但早花受低溫及降雨影響，著果情形不佳，中晚花正值授粉結果期，實際狀況要待四月中下旬才能評估確認。台南芒果整體通報損害面積，預計本週就會達到啟動農糧署、農改場、市府及公所「四方會勘」標準的廿五公頃。

陳駿季說，天然災害救助透過專家會議決定會比較快，將請農改場、農糧署南區分署及公所，盡快到各產區先繞一圈，清明節過後就召開專家會議，只要經專家認定沒有問題，就會公告。

提醒農民用通報災損App拍照上傳

至於有農民反映想修剪已確定不著果的枝條，卻卡在災損還沒勘查。陳駿季提醒農民，要先運用農業部通報災損的App拍照上傳，明確定位果園的位置。南化區農會與農業局也表示，將在清明節後開課，教導農民操作App。

郭國文與林俊憲表示，地震加上天氣雙重因素，對山區農業發展影響非常大，希望透過座談，針對農民收成減少的風險超前部署，將損失減到最小。

農業部長陳駿季（右一）到南化、玉井，楠西等芒果產區勘查災情。（記者劉婉君攝）

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