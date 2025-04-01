《桃園》4月8場徵才 267廠商釋9217職缺

2025/04/01 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助青年快速投入職場，四月在桃園、新竹、苗栗地區將舉辦八場徵才活動，共邀請二六七家優質廠商，釋出九二一七個職缺；其中，與桃園市政府就業職訓服務處合辦五場，有求職需求或規劃轉職民眾可多加利用，釋出職缺中，以順豐速運外務司機最高薪資可達十萬元。

勞動力發展署與桃園市合辦5場

桃園市五場徵才活動為二日上午十一點至下午三點在蘆竹區興仁市民活動中心，此處為原住民亮點，邀請台灣水泥、良福保全、台灣順豐速運、福容大飯店、長家國際食品等廿五家原住民友善企業、提供逾八五○個職缺，月薪最高達十萬元，提供原住民朋友更多元的就業機會與員工支持資源。

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其他場次為：十一日下午一點卅分至三點卅分在平鎮婦幼館；十六日上午九點至十二點卅分在中壢就業中心；廿三日上午十點至下午三點在開南大學，此為校園就業博覽會；廿五日下午一點卅分至三點卅分在桃園區五中市民活動中心。另外，就服處加碼卅日上午十點至下午兩點在中壢區公所一樓辦理樂齡亮點場。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對十五至廿九歲、未在學且連續待業九十日以上的青年量身打造，提供每月五千元的尋職津貼，最高可領取一萬五千元；就業後若持續任職同一家公司滿三十日、九十日與一百八十日，可再獲得最高三萬五千元的就業獎勵金，尋職津貼與就業獎勵金合計最高四萬五千元。

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