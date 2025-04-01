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    《桃園》泰豐輪胎舊廠區 自辦市地重劃動工

    桃園市長張善政（左三）等人出席泰豐自辦市地重劃區重劃工程動土。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左三）等人出席泰豐自辦市地重劃區重劃工程動土。（記者李容萍攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕位於中壢區台一線中華路旁的泰豐輪胎中壢舊廠區，泰豐輪胎公司推動自辦市地重劃區重劃工程（共八．八公頃），二○二二年十一月經市府核定、前年九月拆除廠房，昨日舉辦重劃工程動工典禮。市長張善政出席表示，泰豐自辦市地重劃將釋出三．三公頃公共設施及五．五公頃住商綜合區，明年完工後即可進行建物開發，基地旁就是台一線及地下化的縱貫鐵路，基地周邊將設置中原車站，並串聯中壢車站規劃十多公里的亮麗廊道，可望帶動地方發展及改善居住品質，繁榮可期。

    市府地政局長蔡金鐘表示，泰豐自辦市地重劃區原為泰豐輪胎中壢廠址，曾是該公司重要製造基地。二○一七年一月發生廠房火災事件後，泰豐輪胎積極進行產業轉型，並遷移生產基地至觀音區。他說，市府於二○二二年十一月核准泰豐自辦市地重劃，重劃會於去年完成舊廠房拆除，現正進入重劃施工階段，預計明年底完工，將建構該區域為功能完善的高品質生活環境，打造全新樂活生活景觀。

    泰豐輪胎公司董事長郭林諒感謝市府的協助與支持，泰豐輪胎將依原計畫施工，確保施工安全並如期完工，進一步改善居民生活品質，並促進中壢區的繁榮發展。

    市議員謝美英提醒說，該重劃區地勢較低，過往周邊社區遇強降雨容易積淹水，下水道建設不足，道路規劃十至十二公尺寬度也不夠，恐影響未來交通，希望泰豐公司能改善紓解積淹水及路幅問題，透過重劃工程造福地方。

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