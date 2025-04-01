《桃園》路口偏心左轉肇事率降 交通局續推

桃園市偏心左轉路暢計畫累積完成104處路口改善，經比較改善前後肇事率下降約16.6%。（交通局提供）

2025/04/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自二○二三年開始推動偏心左轉路暢計畫，累計完成一○四處路口改善，經比較改善前後肇事率下降十六．六％，十三處重點路段整體平均路口等待時間降低十三．九％，平均從四十七．二秒降低至四十．六秒，顯示偏心左轉車道確實能減少事故並提高行車效率。交通局長張新福表示，今年持續推動、至少完成十處路段，目前已有二條道路陸續進場施工，分別為中壢區中豐北路及桃園區中山路台一線省道部分路段。

解決等候左轉車常造成回堵問題

交通局指出，偏心左轉路暢計畫主要在解決左轉車輛常於道路等候左轉時造成的回堵問題，主要是透過路口增加左轉專用車道的策略，分流左轉及直行車輛，以提昇道路紓解效率及減少車輛交織的危險性，依左轉車道偏移量與施作範圍可分為部分偏心、完全偏心、路口型、路段型四類型。

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104路口平均肇事率下降16.6％

交通局表示，經分析二○二三年至二○二四年施作偏心左轉車道一○四處路口改善前後肇事變化，總肇事件數從一九五三件減少至一六二八件，下降十六．六％；數據也顯示各類型皆具成效，部分偏心共九十八處，肇事件數從一六九○件降至一四三八件，下降約十五％，完全偏心六處，肇事件數從二六三件降至一九○件，下降約廿八％；路口型有八十一處，肇事件數從一六七一件降至一三五七件，下降約十九％，路段型有廿三處，肇事件數從二八二件降至二七一件，下降四％。

交通局表示，以八德區建國路（福國街至仁德路）路段型為例，該路段沿線共設置四處部分偏心左轉車道，路段改善後減少約十六％事故，改善前五十二件、改善後降至四十四件。

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