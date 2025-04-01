指甲油抽驗 7中國產品標示不全

消基會抽驗市售指甲油產品。（消基會提供）

2025/04/01 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕許多民眾喜歡用指甲油妝點指甲，展現個人風格。消基會抽驗市面上販售的廿三件指甲油產品，其中十一件標示不全，缺少品名、使用或保存方法、注意事項、全成分等資訊，但游離甲醛、塑化劑、重金屬等檢出量都符合法規規定或未檢出。

消基會檢驗長凌永健說明，若指甲油品質不佳，可能含有致癌物或其他有害物質，消基會於今年一月下旬，透過國內外網路平台、美妝店及美甲專賣店等，購買標榜或標示兒童及孕婦可使用的「水性或剝卸式指甲油（十二件）」及「凝膠指甲油（十一件）」，計廿三件樣品進行抽驗，產地標示包括五件韓國、三件台灣、一件美國、十四件中國。

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凌永健指出，十一件產品未標示完整資訊，包括韓國四件、中國七件，均未標示用途及輸入業者資訊，且八件未標有用法及保存方法、注意事項等，另也有未標示品名、全成分、製造日期、批號等情況。

消基會提醒，民眾購買指甲油時，務必檢視標示的資訊，保障自身權益，美甲師也應選購符合標示及安全性的商品，並在使用時配戴口罩及手套，加強室內整體換氣系統，降低有害物質吸入風險。

消基會抽驗市售指甲油產品。（消基會提供）

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